Com um trabalho bem estruturado, Vargem lidera vacinação

Município atinge 58,77% de cobertura vacinal nos grupos prioritários e reforça compromisso com a saúde pública

Vargem Grande do Sul consolidou-se como referência regional em imunização ao alcançar o maior índice de cobertura vacinal entre os municípios da região. De acordo com dados do Ministério da Saúde, o município atingiu 58,77% de cobertura dentro dos grupos prioritários, resultado atribuído a um amplo trabalho de conscientização e mobilização desenvolvido pelo Departamento de Saúde e Medicina Preventiva.

Desde o início da campanha anual de vacinação, a equipe de imunização tem realizado diversas ações voltadas à prevenção e à informação. Além da aplicação das vacinas, o trabalho inclui atividades educativas em escolas, encontros com pais, alunos e professores, além de campanhas informativas em locais de grande circulação, como bancos, indústrias e grupos da terceira idade. O objetivo é esclarecer dúvidas, combater a desinformação e incentivar a adesão à vacinação.

A coordenadora da Vigilância em Saúde, Kátia Faustino, destaca que o resultado é fruto do comprometimento coletivo das equipes de saúde. O diretor do Departamento de Saúde, Mário Merlin, reforça que o município tem priorizado políticas públicas voltadas à proteção da população. “Nos últimos anos, enfrentamos desafios relacionados à disseminação de informações falsas sobre vacinas, mas o trabalho constante de orientação e busca ativa tem garantido que nossa cidade continue protegida”, afirmou.

Entre os grupos prioritários da campanha estão crianças de seis meses a seis anos, gestantes e idosos, considerados mais vulneráveis a complicações provocadas por doenças imunopreveníveis. No caso das gestantes, a vacinação tem papel essencial na proteção da mãe e do bebê, reduzindo o risco de complicações durante a gravidez e garantindo imunidade ao recém-nascido nos primeiros meses de vida. A falta de imunização, por outro lado, aumenta a suscetibilidade a infecções respiratórias e doenças graves, como gripe e coqueluche.

Vacinação continua até dia 31

A prefeitura promoveu no último sábado, 18 de outubro, o “Dia D” da Campanha de Multivacinação, voltado à atualização da caderneta vacinal de crianças, adolescentes e jovens de até 19 anos. A mobilização aconteceu das 8h às 16h, em quatro pontos de atendimento espalhados pelo município são eles, Sala de Vacinação “Maria Laura Peixoto dos Santos”, no Centro de Saúde (Rua Capitão Belarmino Rodrigues Peres, 108); UBS “Dr. Edward Gabrioli”, no Jardim Bela Vista (Rua Mato Grosso, 200); UBS “Dr. Natalino Lopes Aliende”, no Jardim Dolores (Rua Aparecido Cossi, 422).

Três das salas de vacinação do município (Centro de Saúde, Dolores e Jd. Bela Vista) seguem atendendo durante a semana até o dia 31 de outubro, permitindo que a população mantenha suas vacinas em dia. Segundo a administração municipal, o desempenho positivo de Vargem Grande do Sul demonstra o comprometimento da gestão com a saúde e o bem-estar da população, reforçando a importância da informação e da prevenção como pilares de uma cidade saudável.

Para receber as doses, é necessário apresentar a Carteira de Vacinação, além de um documento pessoal como CPF ou Cartão SUS. A orientação é que pais e responsáveis levem as crianças e adolescentes para verificar possíveis vacinas pendentes, conforme o calendário nacional de imunização.