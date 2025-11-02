Operação em Casa Branca prende homem por furto, receptação e invasão de domicílio

Uma ação conjunta entre as Polícias Militar e Civil de Casa Branca, deflagrada na tarde da terça-feira, dia 28, resultou na prisão em flagrante de um homem por furto, receptação e invasão de domicílio, além da localização e apreensão de diversos objetos furtados.

Uma equipe da Polícia Militar foi acionada via Copom após denúncia de que um indivíduo havia invadido um imóvel que deveria estar desocupado. No local, os policiais constataram que a porta estava arrombada e encontraram o homem sozinho no interior da residência.

Durante vistoria, foram localizados diversos objetos de procedência duvidosa, espalhados pela varanda e pelos cômodos da casa. O responsável pelo imóvel, informou que os bens não pertenciam à residência. Diante disso, o homem abordado foi questionado, mas apresentou respostas contraditórias sobre a origem dos materiais.

Com o apoio de outros policiais militares e de policiais civis, a equipe iniciou diligências para identificar as possíveis vítimas dos furtos. Durante o levantamento, uma televisão e um piano foram reconhecidos por uma vítima de furto como sendo de sua propriedade.

Outros itens encontrados também foram apreendidos e encaminhados à Delegacia de Polícia, onde permaneceram sob custódia para identificação de novas vítimas.

Diante das evidências, o homem abordado na residência recebeu voz de prisão em flagrante pelos crimes de receptação e invasão de domicílio, sendo conduzido à Delegacia de Polícia. Onde a voz de prisão foi ratificada, com base nos artigos 150 e 180 do Código Penal, lavrando os boletins de ocorrência.