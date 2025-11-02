Goleadas marcaram últimas partidas do Amador de Futebol

Muitos gols marcaram as últimas partidas do Campeonato de Futebol Amador de Vargem Grande do Sul 2025, disputado no Estádio Municipal Dr. Gabriel Mesquita, a Vargeana. O torneio, que teve início no dia 5 de outubro, é organizado pelo Departamento Municipal de Esportes e Lazer, da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul.

No dia 26 de outubro, domingo, o Ajax fez 4 a 2 no Meninos do Botafogo. Pelo Ajax, os gols foram de Igor, Kaike e Lucas Araújo, que balançou a rede duas vezes. Os gols do Meninos do Botafogo foram marcados por Marcos e Luís. E encerrando a terceira rodada, o Palmeirinha goleou o Milionários por 5 a 0. Os gols foram de Kauan, que marcou duas vezes, Alison, Júlio César e Vítor Emanuel.

Quarta rodada

No início da quarta rodada do torneio, o Palmeirinha venceu o III Vilas por 1 a 0, com gol de Kauan Oliveira da Silva. No jogo seguinte, o Luiz Gama venceu o Milionários por 4 a 0, com dois gols de Gabriel Nascimento e dois de Denilson.

Próximos jogos

Neste domingo, dia 2, feriado do Dia de Finados, não haverá jogos. A rodada será retomada na terça-feira, 4 de novembro. Às 18h30 jogam Cohab FC e Parceria e às 20h15, entram em campo Meninos do Botafogo e Liverpool.

A última rodada da fase classificatória começa no domingo, dia 9 de novembro, às 15h, com a disputa entre Palmeirinha e Santana FC. Às 17h jogam III Vilas e Milionários. Na terça-feira, dia 11, às 18h30 se enfrentam Parceria FC e Ajax FC e às 20h15, Cohab FC e Liverpool.