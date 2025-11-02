Meninos do Handebol vão disputar título da série bronze da liga

Os atletas do Departamento de Esportes e Lazer estiveram em quadra no Centro Educacional Esportivo (CEE) José Cortez no último domingo, dia 26, para a última etapa da Liga de Handebol do Interior, na categoria Infantil Masculino.

“Nossos meninos foram em busca de um grande resultado para alcançar as finais da Liga em um patamar mais alto, mas igualamos em pontos com os adversários diretos Piracicaba e Salto. Dessa forma, vamos em busca do título da série Bronze nos próximos dias”, explicou o treinador Juliano Garcia.

“Mesmo não jogando o melhor que poderíamos, saímos com vitórias nos dois primeiros jogos, contra Itatiba e São José do Rio Pardo. Na terceira partida do dia, um revés nos minutos finais contra Campo Limpo Paulista nos tirou a chance de alcançar a série Prata da Liga”, informou.

Com a liderança do grupo na etapa, Vargem acabou enfrentando o líder do outro grupo, novamente jogando contra Campo Limpo Paulista na final, sofrendo mais uma derrota. “Tenho plena confiança nos meus atletas e acredito que eles poderiam ir muito mais longe, mas a primeira etapa muito ruim custou toda a sequência da competição. Agora é levantar a cabeça e disputar a semifinal da série bronze contra Itatiba no próximo dia 8 de novembro, na cidade de Bragança Paulista”, disse.

Resultados

Na primeira partida, Vargem venceu Itatiba por 9 a 4, com gols de Taylor (4), Murilo (2), Theylor (2) e Kaiky. Em seguida, o time de Vargem derrotou São José do Rio Pardo por 13 a 9. Marcaram pela cidade Kaiky (4), Lucas Gabriel (3), Murilo (2), João Vitor (2), Taylor e Fagner.

No terceiro jogo, Vargem sofreu a derrota para Campo Limpo Paulista por 8 a 6, com os gols de Vargem marcados por Lucas Gabriel (5) e Kaiky. Na final, novamente contra Campo Limpo, o mesmo placar de 8 a 6 para os adversários. Os gols de Vargem foram de Kaiky (4), João Vitor e Taylor.

A classificação final da etapa ficou com Campo Limpo Paulista em primeiro, seguido por Vargem e Salto em terceiro lugar.