Palestra na Câmara Municipal enfoca Outubro Rosa

Uma palestra especial ministrada na noite desta quinta-feira, dia 30 de outubro, pela médica ginecologista Cristiane Morandin na Câmara Municipal, encerrou as atividades do Outubro Rosa. Com o auditório lotado, a médica abordou temas como prevenção, autocuidado e a importância da detecção precoce do câncer de mama.

A iniciativa faz parte da Procuradoria Especial da Mulher, um novo órgão do Legislativo que atua na promoção de políticas públicas, acolhimento e incentivo à participação feminina na vida social e política do município. Ele foi instituído no início deste ano e visa ser um marco na história política do município e um importante avanço na valorização e na proteção dos direitos das mulheres.

A criação da Procuradoria Especial da Mulher foi proposta pela vereadora Vanessa Martins (PL), em parceria com os vereadores Gustavo H. Bueno (PL) e Felipe Gadiani (PSD), e segundo seus idealizadores, reflete o compromisso do Legislativo local com a igualdade de gênero e o fortalecimento das políticas públicas voltadas às mulheres.

Vanessa Martins, que assume o cargo de primeira procuradora da Mulher de Vargem Grande do Sul, destacou que a iniciativa pretende ir além da criação de um espaço institucional. Também fazem parte da diretoria do órgão, a vereadora Giovana Carvalho (MDB) e a diretora da Câmara Edilaine Pavani.

Segundo a vereadora Vanessa, a Procuradoria Especial da Mulher atuará como um canal de acolhimento, orientação e ação, além de promover campanhas educativas e estimular a presença feminina na política e na sociedade. “Mais do que um espaço institucional, a Procuradoria Especial da Mulher será um canal de voz, escuta e ação. Queremos que cada mulher se sinta representada e amparada”, afirmou a vereadora.

“A nova estrutura tem como missão principal oferecer suporte e encaminhamento às mulheres em situação de vulnerabilidade, além de desenvolver projetos e eventos voltados à conscientização e à defesa dos direitos femininos”, disse a procuradora.

Dra. Cristiane falou da importância da prevenção

Durante o evento, dra. Cristiane Morandin reforçou a relevância da informação e da prevenção como ferramentas fundamentais para o cuidado com a saúde feminina. Nascida e residente em Vargem Grande do Sul, a médica é ginecologista, obstetra e ultrassonografista, formada pela Unifenas. Com mais de 20 anos de atuação na Clínica Morandin, ela é especializada em ginecologia endocrinológica, nutrologia e possui pós-graduação em Medicina Integrativa, adotando uma abordagem humanizada e integral em seus atendimentos.

O evento lotou o plenário da Câmara Municipal, que esteve cheio para prestigiar a palestra. Servidoras públicas, vereadoras, representantes de entidades e mulheres da comunidade compareceram em grande número, demonstrando engajamento e interesse nas ações voltadas à saúde e ao bem-estar feminino. O encontro foi marcado por momentos de emoção, aprendizado e troca de experiências, reforçando o compromisso do Legislativo com a valorização das mulheres vargengrandenses.

Ao agradecer a presença da palestrante e das participantes, falando em nome da Procuradoria Especial da Mulher, a vereadora Vanessa Martins destacou que o evento simboliza o início de uma nova fase na cidade, pautada pela valorização, pelo respeito e pela promoção dos direitos das mulheres. “A criação da Procuradoria Especial da Mulher é apenas o começo de um trabalho contínuo em defesa da igualdade e do empoderamento feminino”, ressaltou a vereadora.

Finalizou dizendo que com essa iniciativa, Vargem Grande do Sul reafirma seu compromisso com o fortalecimento das políticas públicas de gênero e com a construção de uma sociedade mais justa, participativa e inclusiva. A Procuradoria Especial da Mulher surge, assim, como um espaço de representatividade e de transformação, abrindo um novo capítulo na história do município.