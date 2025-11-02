PM prende homem por furto de bicicleta em Casa Branca

A Polícia Militar de Casa Branca prendeu na noite de quarta-feira, dia 29, um homem por furto no centro da cidade.

A equipe foi acionada após denúncia de furto de uma bicicleta preta, marca KLS, deixada pela vítima em frente a uma barbearia. Testemunhas informaram que dois indivíduos haviam levado o veículo, e as imagens de câmeras de monitoramento auxiliaram na identificação dos suspeitos.

Durante patrulhamento, os policiais localizaram um dos autores em posse da bicicleta furtada, que confessou o crime. Ele foi apresentado à Central de Flagrantes de Casa Branca, onde o delegado ratificou a prisão. O autor permaneceu preso à disposição da Justiça, e a bicicleta foi restituída à família da vítima.