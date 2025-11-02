Agrediu a irmã e foi preso

Na manhã do dia 28, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica no bairro Cidade Jardim, em Casa Branca. No local, os policiais encontraram uma mulher que relatou ter sido agredida pelo irmão, que estaria sob efeito de álcool e drogas. Durante a discussão, a vítima sofreu socos e chutes, sendo lesionada. O filho dela, um adolescente de 15 anos, tentou intervir e acabou também ferindo o autor com um golpe no rosto.

Diante da situação e das ameaças proferidas pelo agressor, os policiais deram voz de prisão em flagrante e o algemaram por risco de fuga. As partes foram conduzidas ao Pronto Atendimento e, em seguida, à Delegacia de Polícia de Casa Branca, onde foi ratificada a prisão do homem por violência doméstica.