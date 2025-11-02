Procurado pela Justiça é capturado em São Sebastião da Grama

A Polícia Militar de São Sebastião da Grama, realizou a captura de um homem procurado pela Justiça na vicinal que liga São Sebastião da Grama a Poços de Caldas.

A ação ocorreu no dia 28, após denúncia informando que o procurado estaria trabalhando em uma fazenda na zona rural e retornaria à cidade de Mococa em um ônibus amarelo. Durante o patrulhamento preventivo, a equipe localizou o veículo e realizou a abordagem, confirmando a identidade do indivíduo.

O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia de São Sebastião da Grama, onde o mandado de prisão foi confirmado. Em seguida, ele foi encaminhado à Cadeia Pública de São João da Boa Vista, permanecendo à disposição da Justiça.