HBA comemorou o Dia das Crianças com teatro sobre meio ambiente

A HBA Hutchinson Brasil Automotive Ltda., por meio de suas fábricas no Brasil, localizadas nas cidades de Monte Alto, Casa Branca e Extrema (MG), comemorou no último mês de outubro o Dia das Crianças, com o espetáculo “O Reino Sustentável de Oz”.

Segundo o relatado, colaboradores da HBA e seus dependentes, com idade de até 15 anos, assistiram a uma peça teatral que abordou a importância da preservação do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável.

A temática da peça tratou da relevância da água para a sobrevivência e preservação dos recursos naturais, dos problemas causados pelo aquecimento global, desmatamentos, queimadas, poluição e extinção da fauna e flora, além do descarte correto de resíduos, das diferenças entre materiais recicláveis e das formas de melhor utilização da energia.

Dessa forma, as crianças aprenderam atitudes sustentáveis que podem ser desenvolvidas e questionadas ao longo da infância, possibilitando a construção de múltiplas hipóteses sobre as relações com o meio ambiente e os conhecimentos associados.

Após o encerramento da peça, os seis atores que se apresentaram no palco distribuíram às crianças um livro contendo atividades, permitindo que o público continue refletindo sobre ações sustentáveis e consciência ambiental.

Em Casa Branca, o espetáculo “O Reino Sustentável de Oz” foi apresentado pela Mercúrio Cultural no dia 19 de outubro, domingo, em dois horários: às 9h e às 14h, no salão de festas da matriz.

Logo após a apresentação, as crianças e seus responsáveis participaram de uma confraternização preparada com muito carinho pela equipe do Departamento de Recursos Humanos da HBA, onde foram servidos cachorro-quente, pipoca, sorvete, sucos e refrigerantes.

Em Casa Branca, o gerente de Recursos Humanos, Sidnei Coelhoso, e a equipe do Departamento, Vitória, Daniela, Bruna e Mariana, estiveram no espetáculo. Sidnei Coelhoso fez a apresentação, falou sobre o evento realizado pela HBA e agradeceu a presença dos colaboradores e seus filhos e filhas.

Fotos: Divulgação