Comunidade Católica promove o “Cenáculo com Maria”

Por
Gazeta
-

No dia 9 de novembro, domingo, a Renovação Carismática Católica de Vargem Grande do Sul realiza o evento “Cenáculo com Maria”, um encontro de espiritualidade e oração dedicado à vivência de um novo Pentecostes sob a intercessão da Virgem Maria.
A programação terá início às 8h e prevê um dia em oração e louvor, conforme destaca o tema central: “Iremos vivenciar um novo Pentecostes. O amor me amou como eu sou”. Os momentos de pregação ficarão a cargo de Sheila Fortunado, fundadora da Missão Romanos 5, e Rafael Zamai, conhecidos por sua atuação na evangelização dentro do movimento carismático.
O encontro acontecerá no Ginásio Poliesportivo Ricardo do Patrocínio Rodrigues, na Vila Santa Terezinha, em Vargem Grande do Sul.

