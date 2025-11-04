3º Encontro de Formação Continuada foi realizado em outubro

A Creche Municipal “Geraldo Cara Rinaldi” realizou no início do mês de outubro o terceiro e último encontro 2025 de formação continuada para os profissionais das creches de Vargem Grande do Sul, como parte do programa Ilumina em Rede, através dos profissionais da área da educação infantil do Instituto Olinto Marques de Paulo (OMP).

De acordo com o informado pela prefeitura, o objetivo desta formação é refletir sobre as práticas pedagógicas, com foco nas necessidades corporais, afetivas, expressivas, sociais e cognitivas das crianças. “Sabemos que o papel do educador é essencial para o desenvolvimento infantil. Por isso, ao investir na formação de professores e profissionais da educação, criamos um impacto direto no futuro das crianças”, publicou o Executivo.

Os temas abrangidos foram: Sugestão para atividade de trabalhos manuais, com o tema natal; musicalidade, desenvolvimento motor com dança, canto e teatro; palestras voltadas para o brincar, o acolhimento e bem-estar da criança e do profissional.

Ao todo, participaram 140 profissionais da área da Educação das creches municipais de Vargem Grande do Sul. A Coordenadora Infantil Rose Lodi descreveu que: “nosso objetivo na formação, foi mostrar que com um olhar diferenciado muita coisa pode ser criada, basta estar atento”, comentou.

Fotos: Prefeitura Municipal de Vargem Grande