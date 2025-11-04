Fisioterapeutas e profissionais de terapia ocupacional são homenageados

A Câmara Municipal de Vargem Grande do Sul realizou, no dia 29 de outubro de 2025, uma cerimônia solene em comemoração aos 50 anos da Lei Federal nº 6.316/1975, que criou o Sistema COFFITO/CREFITO, e para celebrar a instituição oficial do “Dia do Profissional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional” no município.

A data foi criada pela Lei Municipal nº 8.146/2025, sancionada em 24 de outubro, e será comemorada anualmente em 13 de outubro. O objetivo é valorizar e reconhecer a atuação dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, promovendo ações educativas e conscientização sobre a importância dessas profissões para a saúde da população.

A proposta partiu da vereadora Giovana Carvalho (MDB), que recebeu a sugestão da doutora Liliane Rogéria Betarelo, representante do CREFITO-3, e da fisioterapeuta Jerusa Vidale. “Se uma mulher não ajudar a outra, o que estamos fazendo nesse mundo? Acolhi a ideia com muito carinho e fiquei honrada em poder participar e proporcionar isso”, destacou a vereadora.

Durante a solenidade, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais de Vargem Grande do Sul e região foram homenageados com certificados e moções de reconhecimento. Entre os presentes na mesa de honra esteve também o fisioterapeuta Leandro Corneta, de Casa Branca, que compôs a mesa juntamente com Jerusa Vidale, representando o CREFITO-3 no Conselho Municipal de Saúde.

Em entrevista à Gazeta de Vargem Grande, Jerusa Vidale falou sobre o significado da homenagem

“Nós, fisioterapeutas, recebemos uma moção de reconhecimento na Câmara Municipal pelo CREFITO-3. Isso representa o apoio e a importância que a nossa profissão tem, uma profissão que leva ciência, dedicação e empatia ao próximo. Cada dor tem uma história e cada movimento um recomeço. Ter esse reconhecimento é o que nos motiva a continuar e melhorar sempre. Tenho orgulho de ser fisioterapeuta e trabalhar com amor todos os dias”, afirmou a fisioterapeuta.

Jerusa também agradeceu à atual gestão do CREFITO-3, presidida pelo dr. Raphael Derris, e aos diretores dr. Jeferson Azevedo, dr. Selmo Mendes e dra. Liliane Santos, pelo empenho em valorizar a categoria.

A cerimônia contou com a presença de autoridades locais, representantes do CREFITO-3 e profissionais da saúde, e reforçou o compromisso de Vargem Grande do Sul com a valorização das profissões da saúde e o incentivo à participação feminina na política e nas ações comunitárias.