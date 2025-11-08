Paulo Guerra se recupera de cirurgia

O paratleta vargengrandense Paulo Guerra foi submetido na última semana a uma cirurgia para tratar de uma lesão no tendão patelar. A operação foi bem-sucedida e agora o atleta está em seu período de recuperação.

À Gazeta de Vargem Grande, Paulo explicou que ele deve passar os próximos dias em repouso até a cicatrização do tendão e retirada dos pontos. Em seguida, vai iniciar o processo de fisioterapia e fortalecimento, até que ele esteja pronto para retomar os treinamentos.

Ele agradeceu o apoio da prefeitura de Vargem Grande do Sul, ao médico Marcelo Capa que fez sua cirurgia em São Paulo, ao Instituto Vita e também a todos que torcem pela sua recuperação.