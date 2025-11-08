Trator furtado em Casa Branca é localizado

Na manhã de 31 de outubro, a Polícia Militar localizou um trator furtado em uma plantação de eucaliptos no Horto Areia Branca, na Lagoa Branca, distrito de Casa Branca.
A ação ocorreu após informações repassadas pelo Programa Vizinhança Solidária, indicando o possível paradeiro do veículo. As equipes policiais se deslocaram ao local e localizaram o trator New Holland modelo Ford 5630, cor azul, ano 1997, que estava ocultado em uma área de difícil acesso.
Após contato com o proprietário, o veículo foi restituído à vítima. O fato foi registrado e vinculado ao boletim de ocorrência de furto já existente, permanecendo à disposição da Polícia Civil para as demais providências legais.