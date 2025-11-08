Jovem em Casa Branca é pego com crack

Um adolescente foi pego pela Polícia Militar de Casa Branca na tarde de quarta-feira, dia 5, por ato infracional análogo ao tráfico de drogas, no Desterro. Conforme o informado, durante patrulhamento, os policiais visualizaram o jovem em atitude suspeita, demonstrando nervosismo ao perceber a aproximação da equipe. Ao tentar ser abordado, ele fugiu a pé por cerca de dois quarteirões, sendo alcançado e contido no interior de um imóvel.

Na busca pessoal, foram encontradas 45 porções de crack e um aparelho celular. O adolescente foi conduzido ao pronto atendimento municipal, onde passou por exame de corpo de delito, que constatou lesões leves decorrentes de queda durante a fuga.

Posteriormente, ele foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Casa Branca, onde o delegado de plantão determinou sua liberação ao responsável legal.