PM apreende drogas em São Sebastião da Grama

A Polícia Militar de São Sebastião da Grama apreendeu porções de crack durante o atendimento de uma ocorrência na região Central, no final da tarde da segunda-feira, dia 3.

A equipe foi acionada via Centro de Operações da PM (Copom) para verificar um possível roubo a transeunte. Com o apoio da suposta vítima, os policiais localizaram um homem nas proximidades do terminal rodoviário. Durante a revista pessoal, foram encontradas cinco pedras pequenas e uma pedra maior de crack, porém nenhum valor em dinheiro.

Diante das circunstâncias, o caso foi apresentado na Delegacia de Polícia, onde o delegado de plantão elaborou a ocorrência como porte de drogas.

Os envolvidos foram ouvidos, orientados e liberados, enquanto o entorpecente permaneceu apreendido para as devidas providências legais.