Cenáculo com Maria será neste domingo, dia 9

A comunidade da Renovação Carismática Católica de Vargem Grande do Sul realiza neste domingo, dia 9, o “Cenáculo com Maria”, um encontro de espiritualidade e oração dedicado à vivência de um novo Pentecostes sob a intercessão da Virgem Maria.

A programação deste dia dedicado à oração começa às 8h, com o tema central: “Iremos vivenciar um novo Pentecostes. O amor me amou como eu sou”. Os momentos de pregação ficarão a cargo de Sheila Fortunado, fundadora da Missão Romanos 5, e Rafael Zamai, conhecidos por sua atuação na evangelização dentro do movimento carismático.

O encontro acontecerá no Ginásio Poliesportivo Ricardo do Patrocínio Rodrigues, na Vila Santa Terezinha, em Vargem Grande do Sul.