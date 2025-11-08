Procurado em Santa Catarina foi pego em Vargem

A equipe da Polícia Militar, durante patrulhamento em Vargem Grande do Sul, na noite de terça-feira, dia 4, avistou um homem que demonstrou nervosismo e tentou se afastar rapidamente ao notar a presença da viatura. Ao ser abordado, ele informou possuir mandado judicial em razão do rompimento de uma tornozeleira eletrônica, a qual havia recebido no Estado de Santa Catarina, onde deveria permanecer.

O indivíduo relatou ter rompido o equipamento em Curitiba, deslocando-se até Vargem Grande do Sul, cidade onde reside sua família. Diante dos fatos, ele foi conduzido ao Plantão Policial de São João da Boa Vista, onde foi elaborado o boletim de ocorrência por descumprimento de ordem judicial. Após os procedimentos legais, o envolvido foi liberado.