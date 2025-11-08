Rodada decisiva do Campeonato Amador começa neste domingo

A última rodada da fase classificatória do Campeonato de Futebol Amador de Vargem Grande do Sul 2025 começa neste domingo, dia 9 de novembro, às 15h, com a disputa entre Palmeirinha e Santana FC, no Estádio Municipal Dr. Gabriel Mesquita, a Vargeana. Na partida seguinte, às 17h, jogam III Vilas e Milionários.

A fase classificatória vai se encerrar na terça-feira, dia 11. Às 18h30 se enfrentam Parceria FC e Ajax FC e às 20h15, Cohab FC e Liverpool. Após esses dois jogos, haverá a disputa das quartas de final, na qual os quatro melhores classificados de cada grupo vão disputar a vaga para as semifinais.

Fotos: Arquivo Pessoal

Últimos jogos

A quarta rodada foi finalizada na última terça-feira, dia 4, com duas partidas cheias de gols. No primeiro jogo da noite, o Cohab FC venceu o Parceria por 3 a 0, com gols de Felipe, Luís Roberto e Vinícius. Na sequência, o Meninos do Botafogo goleou o Liverpool por 4 a 0. Marcos de Souza marcou três gols na noite e Raul fez o quarto.