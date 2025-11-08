Casal é preso por tráfico de drogas em Casa Branca

Na madrugada do domingo, dia 2, a Polícia Militar prendeu um casal por tráfico de drogas no bairro Santa Maria, em Casa Branca.

Durante patrulhamento preventivo, o casal foi abordado em um local conhecido pela prática de tráfico de entorpecentes. Nas buscas pessoais, foram localizadas 29 pedras de crack com a mulher.

Diante dos fatos, ambos receberam voz de prisão sem necessidade do uso de algemas, foram encaminhados ao Pronto Atendimento Municipal para exame médico e, posteriormente, apresentados no Plantão Policial, permanecendo presos à disposição da Justiça.