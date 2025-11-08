PM de Casa Branca impede tentativa de incêndio e prende homem por violência doméstica

A Polícia Militar prendeu um homem por violência doméstica, tentativa de incêndio, ameaça, dano, resistência e desacato, em uma residência localizada no Conjunto Residencial Doutor Odenir Buzatto, em Casa Branca, na noite de segunda-feira, dia 3 de novembro.

Os policiais foram acionados via Copom para atender uma ocorrência de violência doméstica. No primeiro atendimento, a vítima relatou ter sido ameaçada de morte e foi orientada quanto às medidas protetivas. Pouco tempo depois, uma nova solicitação foi recebida. Ao chegarem novamente ao local, os policiais constataram que o autor havia espalhado gasolina pela casa, ameaçando incendiar o imóvel e colocar em risco a vida da vítima. O homem também ergueu barricadas e manuseava um botijão de gás, configurando situação de grave perigo.

Diante do risco iminente, a equipe policial interveio rapidamente, realizando a contenção do agressor com uso de força e algemas. Durante o trajeto à delegacia, o indivíduo manteve comportamento agressivo, desferindo cabeçadas na viatura e proferindo novas ameaças à vítima e aos policiais.

O caso foi apresentado na Delegacia de Polícia de Casa Branca, onde o delegado elaborou boletim de ocorrência pelos crimes de violência doméstica, tentativa de incêndio, ameaça, resistência, desacato e dano. O autor permaneceu preso à disposição da Justiça.