Casa Dom Bosco realiza bingo solidário neste sábado, dia 8

A Associação Dom Bosco promove neste sábado, dia, 8 uma noite de bingo beneficente, no Clube Vargengrandense, à Rua Quinzinho Otávio, 571, no Centro, a partir das 19h30.

Os participantes vão poder ajudar a entidade que acolhe crianças em situação de vulnerabilidade de Vargem Grande do Sul e concorrer a prêmios, como brindes oferecidos pelo comércio da cidade e também aos prêmios em dinheiro, sendo R$ 1.500,00, o primeiro e R$ 500,00, o segundo.