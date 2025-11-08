Ônibus escolar e Fiat Palio colidem no Centro

Mais um acidente acontece no cruzamento da Rua Imaculada Conceição com a Teófilo R. Andrade

No cruzamento da rua Imaculada Conceição com a rua Teófilo Ribeiro de Andrade, no Centro, ocorreu um acidente envolvendo um ônibus escolar, com alunos da Escola Estadual Alexandre Fleming, com um Fiat Palio. Apesar do susto, nada de mais grave aconteceu e os condutores e veículos estavam para serem liberados. A Guarda Civil Municipal estava atendendo a ocorrência, que aconteceu nesta segunda-feira, dia 3 de novembro, por volta das 16h.

Segundo apurou o jornal, o ônibus vinha pela Rua Teófilo Ribeiro de Andrade, quando o Fiat Palio que subia pela Rua Imaculada Conceição, acabou por atingir o veículo escolar.

Hoje este cruzamento é um dos mais perigosos da cidade, juntamente com outros daquela região envolvendo a Rua Teófilo Ribeiro de Andrade. Próximo ao local, o Desetran está colocando um semáforo no cruzamento da Rua Teófilo com a Rua Maneco Nogueira. Moradores próximos ao acidente, falaram da falta da pintura Pare no asfalto e da necessidade de se fazer este trabalho com urgência.