Força Tática captura procurado em Vargem

Policiais da Força Tática do 24º Batalhão da Polícia Militar do Interior 4 (4º BMP/I) efetuaram a captura de um indivíduo procurado pela Justiça, na terça-feira.

Durante patrulhamento tático pela Rua Minas Gerais, na Vila Polar, os policiais observaram um homem que, ao notar a presença da viatura, mudou repentinamente de direção, despertando suspeita. Realizada a abordagem, nada de ilícito foi encontrado, porém, após consulta via Centro de operações da PM (Copom), foi constatado que havia um mandado de prisão contra o homem.

Ele foi conduzido para exame de corpo de delito e, em seguida, apresentado no Plantão de Polícia Judiciária de São João da Boa Vista, onde o delegado de plantão deu cumprimento à ordem judicial. O procurado permaneceu preso à disposição da Justiça.