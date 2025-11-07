A Polícia Militar recuperou, na tarde da terça-feira, dia 4, um veículo furtado em Itobi. A equipe de Rádio Patrulhamento recebeu informações sobre o furto de um Chevrolet Celta, cor prata, ano 2014, ocorrido na Rua XV de Novembro, região central do município. Durante as diligências, a Polícia Civil comunicou que o automóvel havia sido abandonado próximo a uma área de mata.
Os policiais se deslocaram até o local, onde o veículo foi localizado e devidamente preservado até a chegada da Perícia Técnica e da Polícia Civil para as providências cabíveis. Após registro da ocorrência na Delegacia de Polícia de Itobi, o automóvel foi restituído à proprietária.
Veículo furtado foi localizado em Itobi
