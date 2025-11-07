Suspeito de feminicídio em Grama é preso

Luís Francisco do Carmo, de 43 anos, conhecido como Milica, suspeito de ter matado Amanda Mariano de França, 24 anos, no último dia 4 de outubro em São Sebastião da Grama, se apresentou espontaneamente na Delegacia de Polícia de Vargem Grande do Sul na terça-feira, dia 4 de novembro.

Segundo informações da Polícia Civil de São Sebastião da Grama após ter se apresentado à unidade policial, o delegado Jorge Mazzi, juntamente com o investigador de polícia Giulius, deu cumprimento ao mandado de prisão temporária que havia sido expedido contra Luís Francisco. Após os procedimentos legais, ele foi conduzido à cadeia pública de São João da Boa Vista, onde permanecerá à disposição da Justiça enquanto as investigações prosseguem, dentro do prazo de 30 dias para sua conclusão.

O caso ganhou grande repercussão na mídia local e provocou forte sensação de insegurança entre os moradores da cidade.

O feminicídio

No final da noite de 4 de outubro, a Polícia Militar atendeu ocorrência de disparo de arma de fogo no Distrito Industrial de São Sebastião da Grama. No local, foi constatado que uma mulher identificada como Amanda Mariano de França, 24 anos, havia sido atingida nas costas por disparo e levada ao pronto-socorro, onde veio a óbito.

Uma testemunha relatou aos policiais que estava com a vítima dentro do bar quando ouviu um estampido semelhante a um disparo de arma de fogo. Em seguida, Amanda se ajoelhou reclamando de dor, e ao tentar ajudá-la, a testemunha percebeu sangue nas mãos.

Segundo o relatório policial, os agentes foram chamados ao local e foram informados que a mulher já tinha sido socorrida para o Pronto-Socorro Municipal. A médica do PS afirmou que a vítima chegou morta ao local. Ela apresentava um pequeno orifício nas costas, possivelmente compatível com ferimento causado por projétil de arma de fogo.

Segundo o relatado, a vítima já havia sido alvo de agressão anterior no mesmo estabelecimento por parte de um ex-companheiro.