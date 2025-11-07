Três homens foram presos por tráfico em Itobi

Na noite de 31 de outubro, sexta-feira, a Polícia Militar de Itobi prendeu três homens por tráfico de drogas no bairro Nossa Senhora Aparecida.

Conforme o informado pela PM, durante patrulhamento, as equipes visualizaram três indivíduos que, ao perceberem a presença policial, tentaram fugir e dispensaram entorpecentes e dinheiro. Dois suspeitos foram detidos no local, enquanto o terceiro foi capturado após acompanhamento tático.

No momento da abordagem, o terceiro suspeito arremessou um celular e drogas para dentro de um imóvel, onde os policiais localizaram porções de cocaína e dinheiro.

Os três detidos foram encaminhados ao pronto-socorro para exame cautelar e, em seguida, apresentados na Delegacia de Polícia Civil de Casa Branca, permanecendo presos à disposição da Justiça. Ao todo, foram apreendidos 125 ependorfs (pinos) de cocaína, que totalizaram 149 gramas, além de R$ 492,00 em espécie.