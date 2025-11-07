Procurado pela Justiça é preso com drogas em Casa Branca

Na manhã de quarta-feira, dia 5, a Polícia Militar prendeu um indivíduo procurado pela Justiça e apreendeu entorpecentes durante patrulhamento realizado na Vila Diniz, em Casa Branca.

A ação ocorreu após a equipe receber uma denúncia informando que um homem teria entrado em uma área de mata nas proximidades. Durante as buscas, os policiais localizaram e abordaram o suspeito, encontrando com ele 95 ependorfs (pinos) de cocaína, totalizando 78 gramas, um aparelho celular e R$ 4,50 em dinheiro.

Ao checarem seus dados pessoais, os policiais constataram que o suspeito possuía mandado de prisão em aberto por crimes anteriores. Assim, ele recebeu voz de prisão e foi conduzido ao pronto atendimento para exame de corpo de delito e, em seguida, à Delegacia de Polícia Civil de Casa Branca, onde a prisão foi ratificada pelo delegado de plantão.