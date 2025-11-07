Campanha Novembro Azul tem atendimentos neste sábado

Ação busca incentivar a prevenção ao câncer de próstata e oferecer cuidados básicos em diversas unidades de saúde do município

O Departamento de Saúde e Medicina Preventiva da prefeitura de Vargem Grande do Sul deu início à campanha “Novembro Azul”, dedicada à prevenção do câncer de próstata e à promoção da saúde integral do homem. A iniciativa, que ocorre anualmente em todo o país, tem como objetivo conscientizar a população masculina sobre a importância dos exames preventivos e do acompanhamento médico regular, oferecendo uma série de atendimentos gratuitos e agendados nas unidades de saúde do município.

Em Vargem, os atendimentos estão programados para este sábado, 8 de novembro, das 7h às 13h, e terça-feira, 11 de novembro, das 16h às 20h. Durante esses períodos, equipes multiprofissionais estarão disponíveis em diferentes unidades de Saúde da Família (ESF) e Unidades Básicas de Saúde (UBS), garantindo o acesso da população a serviços essenciais.

As unidades participantes são: ESF Dr. Arcelino Anadão, no Jardim Paulista; UBS Dr. Fausto Ferraz, no Jardim São José; ESF Dr. Natalino Lopes Aliende, no Jardim Dolores; ESF Benedito Martins, no Jardim Santa Marta; ESF Dr. Lauro Corsi, no Jardim Iracema; ESF Nabil Zarif, no Nossa Senhora Aparecida; ESF Dr. Renato Jonas Milan, no Centro e ESF Dr. Edward Gabrioli, na Vila Polar.

Exames

Durante a campanha, serão oferecidos testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites B e C, além de aferição de pressão arterial, glicemia capilar, peso e altura. Também estarão disponíveis exames de eletrocardiograma e avaliações médicas com solicitação de exames de rotina. Outro serviço de destaque é o exame preventivo de câncer bucal, fundamental para o diagnóstico precoce de doenças.

Os atendimentos serão realizados mediante agendamento prévio, que devem ser feitos diretamente nas unidades de saúde de cada bairro. A orientação do Departamento de Saúde é que os pacientes levem o Cartão SUS e um documento com foto no momento da consulta.

Inca estima 71.730 novos casos de câncer de próstata em 2025

O número de mortes por câncer de próstata vem aumentando continuadamente, de acordo com dados do Painel de Monitoramento de Mortalidade, do Ministério da Saúde. Nos últimos 10 anos, houve um crescimento de 21%, saindo de 14.984 mortes anuais em 2015 para 17.587 em 2024. Considerando o ano de 2024, foram 48 mortes por dia. Diante desse cenário, a Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) deu início à campanha Novembro Azul 2025 reforçando a importância do diagnóstico precoce, quando as chances de cura podem ultrapassar 90%, e incentivando homens a partir dos 50 anos – ou 45 em caso de histórico familiar, obesidade e raça negra – a procurarem avaliação médica individualizada.

Apesar de ser o tipo de câncer mais incidente entre homens (excluindo o câncer de pele não melanoma), o tumor de próstata ainda é cercado por tabus e desinformação, o que afasta grande parte dos homens dos consultórios médicos. Este ano, o Instituto Nacional de Câncer (Inca) estima 71.730 novos casos, reforçando a necessidade urgente de conscientização.

“O câncer de próstata é silencioso e não apresenta sintomas na fase inicial. Muitos pacientes só descobrem a doença em estágios avançados, quando as chances de cura diminuem drasticamente”, alerta Dr. Luiz Otávio Torres, presidente da SBU. “A mensagem é simples: cuidar da saúde não diminui ninguém. Prevenção é atitude de responsabilidade.

