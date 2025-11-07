GCM impede tentativa de suicídio em Vargem

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Vargem Grande do Sul obteve sucesso em evitar que uma pessoa pulasse do Viaduto Miguel Maaz, na manhã desta sexta-feira, dia 7 de novembro.

Conforme o apurado pela Gazeta de Vargem Grande, a equipe da GCM recebeu informações de que um indivíduo encontrava-se sobre o viaduto Miguel Maaz, na Rodovia SP-215, sobre a ligação entre a avenida Teotônio Vilela e a rua Alcino Alves Rosa, em tentativa de suicídio.

De imediato, as equipes das viaturas 02 e 04, compostas respectivamente pelos GCMs Silva, Márcio e Carvalho e Ismael e Marcelo, foram até o local, onde foi estabelecido contato verbal com o rapaz, o qual afirmou que estava abalado emocionalmente e sentindo-se abandonado por familiares, manifestando a intenção de atentar contra a própria vida.

A GCM solicitou apoio do Corpo de Bombeiros e uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também esteve no local. Após diálogo e negociação conjunta entre as equipes, foi possível conter o rapaz em segurança. O Resgate da GCM realizou o atendimento e conduziu o indivíduo ao Posto de Pronto Atendimento (PPA), onde permaneceu em observação médica.

A polícia militar presente lavrou o boletim de ocorrência pertinente, com ciência do delegado de polícia Dr. Antônio Carlos Pereira Júnior.