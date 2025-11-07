Time feminino de handebol disputa finais da Liga Jandaia

A equipe feminina infantil de handebol de Vargem Grande do Sul disputa neste sábado, dia 8 de novembro, em Mococa, as finais da série prata da Liga Jandaia de Handebol.

De acordo com o técnico Juliano Garcia, após perder o primeiro jogo do triangular final para Jaboticabal, as jogadoras de Vargem precisam vencer a favorita Restinga para ter chance do título. Em caso de nova derrota, o time fica com o terceiro lugar.

O jogo será às 9h e pode ser acompanhado pelo canal da Liga Jandaia no Youtube.

Foto: Reprodução/Instagram