Handebol masculino tem disputas duras no final de semana

Este final de semana será decisivo para meninos da categoria infantil de handebol de Vargem Grande do Sul. No sábado, dia 8, a equipe vai a Bragança Paulista, onde enfrentará a equipe de Itatiba pela semifinal da série bronze da Liga Handebol do Interior, a partir das 8h30. O jogo pode ser assistido pelo canal da liga no Youtube.
E no domingo, dia 9, às 8h, o time de Vargem vai a Mococa, no Ginásio Russão, para enfrentar os donos da casa, na final da série ouro da Liga Jandaia de Handebol. Haverá transmissão ao vivo pelo canal da liga no Youtube.
“Vamos lutar até o fim em busca dos resultados, sabemos das qualidades dos adversários, mas vamos lutar para trazer o melhor resultado possível para Vargem Grande do Sul. É uma grande honra estar enfrentando grandes escolas de handebol do Interior de São Paulo”, postou o treinador Juliano Garcia em suas redes sociais.
Foto: Reprodução/Instagram