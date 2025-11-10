Fomento a corridas de rua está nos planos do Depto. de Esportes

Dia 21 de dezembro será realizado o 1º Circuito Corrida da Capivara, na represa Eduíno Sbardellini

A prática de corrida de rua tem crescido no Brasil – somente em 2024, foram 2,8 mil eventos realizados no país, conforme a Associação Brasileira de Corridas de Rua e Esportes Outdoor (Abraceo) – e o Departamento de Esportes e Lazer, de olho nessa tendência, está voltando ações para o fomento desta modalidade em Vargem Grande do Sul, conforme contou André Leone, o dirigente da pasta, à Gazeta de Vargem Grande.

À Gazeta, o diretor de Esportes e Lazer, André Leone, comentou que vem desenvolvendo uma série de ações voltadas ao fortalecimento das atividades esportivas e de lazer no município. Entre os principais projetos em andamento, destaca-se o incentivo às corridas de rua, modalidade que tem atraído cada vez mais participantes e movimentado o calendário esportivo da cidade.

Segundo André, a meta é realizar ao menos cinco corridas por ano. Em 2025, já foram promovidas duas provas: a Corrida Sicoob e a Corrida da Independência, e a próxima será a Corrida da Capivara, evento que promete reunir atletas locais e visitantes em uma grande celebração esportiva.

Investimentos

Além das competições, o diretor tem se empenhado em ampliar o alcance das políticas públicas voltadas ao esporte e ao lazer. Para isso, tem participado de diversas reuniões com o objetivo de buscar novos recursos e capacitações, reduzindo a dependência exclusiva dos investimentos municipais. “Estamos trabalhando para não ficarmos engessados apenas com o orçamento da prefeitura. Queremos fomentar o esporte também por meio de emendas do Conselho e do Fundo Municipal do Esporte”, explicou André.

André destacou ainda o apoio do prefeito Celso Ribeiro, que, segundo ele, “abraça todas as causas do esporte”. No entanto, André reforça que é possível ir além. “Reconhecemos o esforço do prefeito, mas acreditamos que podemos buscar ainda mais, principalmente junto ao governo estadual e a grandes parceiros privados, que têm acreditado no potencial esportivo de Vargem”, afirmou.

Resultados

Os resultados, segundo ele, já começam a aparecer. Além de modalidades que a cidade já vinha se destacando, como taekwondo e judô, há conquistas recentes no atletismo, no futsal, com a equipe Sub 16 da cidade liderando a Liga Campineira, além da evolução das equipes de ginástica artística e de handebol.

Para André Leone, esse desempenho é reflexo do trabalho contínuo de incentivo e planejamento. “É muito trabalho, mas temos grandes projetos para o próximo ano. O esporte de Vargem Grande do Sul tem mostrado sua força e queremos seguir crescendo”, concluiu.