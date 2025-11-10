Curso gratuito de defesa pessoal feminina

O professor Marco Aurélio Lodi realiza no próximo dia 15 de novembro, o segundo módulo do curso de defesa pessoal feminina, em Vargem Grande do Sul. O curso é gratuito e as aulas são totalmente voltadas para o treinamento prático.

O módulo será ministrado a partir das 9h, no Centro de Excelência de Judô da prefeitura municipal em Vargem Grande do Sul, à rua Sete de Setembro, nº 117, no Centro. As mulheres interessadas podem se inscrever pelo WhatsApp (19) 98938-3666.

A organização pede a doação de 1 kg de alimento para a montagem e distribuição de cestas básicas na Campanha de Natal do Projeto Social Jita Kyoei de Judô.