Corrida da Capivara será dia 21 de dezembro

O Primeiro Circuito Corrida da Capivara já está com inscrições abertas. A prova será organizada pelo Esporte e Vida e conta com apoio do Departamento de Esportes e Lazer da prefeitura municipal de Vargem Grande do Sul, e será realizada no dia 21 de dezembro com largada às 8h, na Represa Eduíno Sbardellini.

Os interessados em participar da corrida devem se inscrever pelo site da SuperAção Eventos, que também fará a cronometragem da prova.

A corrida será de 5 quilômetros, com premiação do 1º ao 7º colocados na Geral e do 1º ao 5º colocados nas categorias da prova, que são definidas pelas idades dos participantes. Haverá medalha de participação para todos os inscritos. Quem quiser, poderá também participar da caminhada, que será realizada junto à prova.

Inscrições

Conforme o regulamento da corrida, o valor da inscrição é determinado pelo lote vigente na data do pagamento. Até o dia a 21 de novembro, o valor da inscrição é de R$ 59,90. Após, as inscrições 22 de novembro a 10 de dezembro serão R$ 69,90 e de 11 de dezembro a 16 de dezembro, R$ 79,90. Para a caminhada, a inscrição é de R$ 39,90.