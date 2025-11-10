Gente e Fatos

Marília Roqueto e Mateus Bruno casaram-se em cerimônia realizada pelo padre Antônio Carossi, no dia 1º de Novembro, na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, tendo como daminhas, suas filhas Manuela e Heloísa.
Mateus é filho de Luciana Ribeiro Bruno (já falecida) e Antônio Carlos Bruno. Os pais de Marília são Maria Angélica Manoel e Paulo Eliezer Roqueto (já falecido).
A recepção aos convidados foi na Pastoral São Benedito, com DJ Markin e Grupo Sambai.com. Fotos: Hortelã – Douglas Rogério
Enlace de Letícia Luiz Cristensen e Luís Eduardo Pereira Paiva
Letícia Luiz Cristensen e Luís Eduardo Pereira Paiva casaram-se no sábado dia 1º de Novembro, na Paróquia Santo Antônio, em cerimônia conduzida pelo Padre Carlos Eduardo Dobbies, a filha do casal, Maria Cecília, foi a daminha de alianças.
Após a celebração, os noivos acompanhados de suas mães Maria de Lourdes e Evonirce recepcionaram seus convidados, amigos e familiares no São Joaquim. O cantor Ronaldo Marques animou a festa. Fotos: Anderson Roberto Oliva Júnior
José Oswaldo faz 15 anos
O estudante José Oswaldo Inácio Peixoto comemora neste domingo, dia 9, a chegada de seus 15 anos. Filho de Gisele e Oswaldo, o aniversariante recebe os parabéns da família e amigos
