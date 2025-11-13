Polo do Projeto Guri de Vargem vai comemorar os 30 anos do programa

O Projeto Guri, maior programa de educação musical do Brasil, completa 30 anos de atuação em 2025. Para celebrar a data que acontece em novembro, o Polo de Vargem Grande do Sul realizaria um evento especial nesta sexta-feira, 14 de novembro, às 18h, no Espaço Mais Cultura, localizado à Rua Maria Gabon Strazza, 100, Jardim São José.

Criado em 1995 pelo Governo do Estado de São Paulo e gerido pela Santa Marcelina Cultura, o Guri já beneficiou mais de 1 milhão de crianças e adolescentes em todo o Estado. O programa, que oferece educação musical gratuita e promove desenvolvimento humano e inclusão social, anunciou uma expansão para 634 polos até 2026, com 120 mil vagas gratuitas.

A comemoração em Vargem Grande do Sul reunirá alunos, educadores e comunidade para celebrar as três décadas de transformação social e musical proporcionadas pelo Projeto Guri em todo o Estado.