Gazeta de Vargem Grande informa os falecimentos da semana

Faleceu Maninho Bolonha

Faleceu nesta terça-feira, dia 4 de novembro de 2025, aos 70 anos de idade, Orfeu Bolonha Filho, mais conhecido por Maninho. De tradicional família vargengrandense, Maninho teve na mecânica sua grande paixão profissional, além dos caminhões e tratores. Também era muito espirituoso, grande contador de histórias e gostava muito de pescar, área onde fez inúmeros amigos.

Seu falecimento ocorreu por volta das 5h40, na Santa Casa de São João da Boa Vista. Morava no Jd. Iracema, deixa a esposa Cláudia Roncaratti, os filhos André, Andréa e Marcela, genros, noras, netos e sobrinhos. Também a irmã Valéria e cunhado. Seu sepultamento foi realizado no dia 4, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Tadeu dos Santos

Faleceu nesta terça-feira, dia 4 de novembro, em São José do Rio Pardo, Tadeu dos Santos, ex-prefeito de Itobi, aos 73 anos de idade.

Tadeu deixa a esposa Celina, as filhas Patrícia, Daniela, Priscila e Francine, genros, netos e bisnetos.

Seu sepultamento foi realizado nesta quarta-feira, dia 5, no Cemitério Municipal de Itobi.

Falecimentos em Vargem Grande do Sul

Faleceu Cleusa de Souza da Silva, conhecida por Cleusa da reciclagem, aos 60 anos de idade, no dia 3 de novembro. Residia no Jardim Paulista; deixou o marido Afonso Aparecido da Silva; os filhos Adriano e Viviane; irmãos e sobrinhos. Seu sepultamento foi realizado no dia 4, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Edson de Paulo, aos 76 anos de idade, no dia 4 de novembro. Deixou os filhos Rodolfo, Wagner e Silvia; as noras Cecília e Carolina; e os netos Matteo e Isabel. Seu corpo foi cremado em Santo Antônio da Posse.

Faleceu Airton Teodoro da Costa, aos 58 anos de idade, no dia 4 de novembro. Residia no Jardim Santa Terezinha; deixou o pai João Teodoro Costa; as irmãs Maria Luiza e Maria Helena; e os sobrinhos Maicon, Bruno e Taís. Seu sepultamento foi realizado no dia 5, no Cemitério da Saudade.

Fotos: Arquivo Pessoal

Falecimentos em São Sebastião da Grama

Faleceu Iracema Scarabelli Castilho, conhecida por Dona Ceminha Scarabelli, aos 90 anos de idade, no dia 31 de outubro. Seu sepultamento foi realizado no dia 1º, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Maria de Salles Perussi, aos 89 anos de idade, no dia 1º de novembro. Seu sepultamento foi realizado no dia 2, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Maria Aparecida Ferreti Moras, aos 67 anos de idade, no dia 6 de novembro. Deixou o marido Toninho Moras. Seu sepultamento foi realizado no dia 7, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.