Alunos do Benjamin Bastos ganham medalhas na Olimpíada do Tesouro Direto

Competição nacional estimula jovens a desenvolverem consciência e responsabilidade financeira desde cedo

Cinco alunos da Escola Benjamin Bastos foram premiados na 2ª edição da Olimpíada do Tesouro Direto de Educação Financeira (OLITEF), iniciativa nacional que busca difundir o conhecimento financeiro entre estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio. O projeto, gratuito e de alcance nacional, é promovido em parceria entre o Tesouro Nacional e a B3, com apoio do Ministério da Educação (MEC).

A OLITEF tem como propósito principal educar, engajar e empoderar os jovens participantes. Por meio de atividades práticas e desafios, os alunos aprendem conceitos de finanças pessoais, economia e investimentos, desenvolvendo habilidades essenciais para uma gestão financeira responsável e consciente.

Nesta edição, os alunos da Escola Benjamin Bastos alcançaram resultados expressivos. Kauan Ap Miguel Paulino, do 6º ano, conquistou medalha de prata; João Vitor Domeneciang e Vitor Hugo Migueleto Mancine, ambos do 7º ano, também receberam medalhas de prata; enquanto Richard Lucas Qccon, do 8º ano, e Felipe Gomes, do 9º ano, foram premiados com medalhas de bronze.

A conquista foi motivo de orgulho para toda a comunidade escolar. Os professores Neusa Ap. Bedin Bernardelli, Cassio Strazza Jaime, Odair José dos Santos, Amara Andrea T. de Andrade e Marineusa Ap. Ribeiro tiveram papel fundamental na preparação dos alunos e na realização das inscrições. Marineusa, em especial, foi destacada pelo constante incentivo e apoio à participação da escola na olimpíada.

De acordo com os educadores, a participação na OLITEF representa muito mais do que a conquista de medalhas. Trata-se de uma oportunidade de integrar a educação financeira ao cotidiano escolar, preparando os estudantes para enfrentar os desafios do mundo moderno com mais autonomia, responsabilidade e consciência. A experiência reforça o compromisso da Escola Benjamin Bastos em oferecer uma formação integral, que ultrapassa os limites da sala de aula e contribui para a construção de um futuro mais sustentável e equilibrado.