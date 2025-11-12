Rodeo Fest Itobi foi adiado

O Rodeo Fest Itobi 2025, que iria acontecer nos dias 6 a 8 de novembro, foi adiado para os dias 27 a 29 de novembro devido às fortes chuvas. A programação foi mantida, com shows de Us Agroboy, DJ Allan, Marcos Paulo & Marcelo, DJ Kevin, Antony & Gabriel e DJ Pk.
O evento será no Recinto da Festa, com entrada solidária trocada por um quilo de alimento nos pontos de coleta em Itobi. Ingressos VIP e camarote estão à venda no site oticket.com.br.
