Painel: Imposto de renda

Já eram servidores e tinham bons salários

Ao comentar sobre a criação de dois cargos de superintendentes para o SAE, ao invés de apenas manter um, aprovados pela Câmara Municipal e que teve e ainda tem muitos comentários contrários nas redes sociais, um vereador ponderou que os dois servidores indicados pelo prefeito Celso Ribeiro para ocuparem os cargos de superintendente técnico-operacional e superintendente administrativo-financeiro do SAE, eram servidores de carreira, que trabalhavam no SAE há muitos anos e que tinham bons salários conquistados nestes anos todos e que pouca diferença iriam ganhar ao serem nomeados para os novos cargos de confiança, não afetando tanto ou quase nada os gastos municipais.

Imposto de renda

O Senado aprovou nesta quarta-feira a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês. A votação era promessa de campanha do presidente Lula (PT) e uma das principais apostas do governo para as eleições do ano que vem. A mudança deverá valer para a próxima declaração, uma vez que o presidente já se comprometeu com a sanção até 31 de dezembro.

141 mil versus 25 milhões

Cerca de 25 milhões de pessoas deverão ser beneficiadas com o novo imposto. Para compensar a perda de receita com a mudança, a proposta cria um imposto efetivo mínimo de 10% sobre a alta renda. O alvo da medida são 141 mil contribuintes que recolhem, em média, uma alíquota efetiva de 2,5%, abaixo do que pagam profissionais como policiais (9,8%) e professores (9,6%).

Será que passa?

Um requerimento do vereador Ratinho, propõe que a prefeitura dê desconto de 50% no valor dos ingressos aos servidores municipais nos eventos realizados no município com apoio da prefeitura municipal. O vereador Fernando Corretor foi contra, argumentando que há pessoas pobres na cidade, desempregadas e que mereciam tanto quanto os servidores municipais. O requerimento foi aprovado e precisa do aval do prefeito municipal, que deve analisar se o mesmo é constitucional ou não.

Papuda?

O ministro do STF Alexandre de Moraes mandou verificar as instalações do presídio Complexo Penitenciário da Papuda em Brasília, pois pode ser que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) possa vir a cumprir sua pena de prisão no local pela sua participação na trama golpista. O ministro deverá decidir se Bolsonaro vai ficar preso na Papuda, na Polícia Federal ou no Exército. Ele foi condenado a 27 anos e três meses de prisão. A defesa de Bolsonaro tenta manter a prisão domiciliar.