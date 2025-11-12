Ciesp empossa diretores eleitos em todo o estado de São Paulo

O Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) realizou, na manhã do dia 30 de outubro, a Cerimônia de Posse das diretorias eleitas para a entidade no quadriênio 2026-2029. A diplomação foi conduzida pelo presidente do Ciesp, Rafael Cervone, que foi reeleito para o cargo e empossado. Também tomaram posse, dentre outros, o 1º vice-presidente, Francesconi Júnior; o 2º vice-presidente, Luiz Alberto Soares Souza; o 3º vice-presidente, Erly Domingues de Syllos; a 1ª diretora-secretária, Marcia Quintão Nadalini Gonçalves; 2ª diretora-secretária, Elizabeth Bighetti Bozza; o 3º diretor-secretário, Douver Gomes Martinho; 1º diretor-financeiro, Alfredo Emilio Bonduki; 2º diretor-financeiro, Demétrio Augusto Zacharias, e o 3º diretor-financeiro, Ubiraci Moreno Pires Correa. Da Diretoria Regional de São João da Boa Vista, que inclui Vargem Grande do Sul, foram empossados o diretor titular, Luís Otávio de Mendonça Castilho; o 1º vice-diretor, Adriano Fontão Alvarez, e a 2ª vice-diretora, Emiliana Rodrigues Beraldo. O Ciesp representa hoje cerca de 8 mil indústrias associadas e possui 42 diretorias distritais e regionais.