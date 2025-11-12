Ciesp empossa diretores eleitos em todo o estado de São Paulo

O Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) realizou, na manhã do dia 30 de outubro, a Cerimônia de Posse das diretorias eleitas para a entidade no quadriênio 2026-2029. A diplomação foi conduzida pelo presidente do Ciesp, Rafael Cervone, que foi reeleito para o cargo e empossado. Também tomaram posse, dentre outros, o 1º vice-presidente, Francesconi Júnior; o 2º vice-presidente, Luiz Alberto Soares Souza; o 3º vice-presidente, Erly Domingues de Syllos; a 1ª diretora-secretária, Marcia Quintão Nadalini Gonçalves; 2ª diretora-secretária, Elizabeth Bighetti Bozza; o 3º diretor-secretário, Douver Gomes Martinho; 1º diretor-financeiro, Alfredo Emilio Bonduki; 2º diretor-financeiro, Demétrio Augusto Zacharias, e o 3º diretor-financeiro, Ubiraci Moreno Pires Correa. Da Diretoria Regional de São João da Boa Vista, que inclui Vargem Grande do Sul, foram empossados o diretor titular, Luís Otávio de Mendonça Castilho; o 1º vice-diretor, Adriano Fontão Alvarez, e a 2ª vice-diretora, Emiliana Rodrigues Beraldo. O Ciesp representa hoje cerca de 8 mil indústrias associadas e possui 42 diretorias distritais e regionais.
Faleceu Maninho BolonhaFaleceu nesta terça-feira, dia 4 de novembro de 2025, aos 70 anos de idade, Orfeu Bolonha Filho, mais conhecido por Maninho. De tradicional família vargengrandense, Maninho teve na mecânica sua grande paixão profissional, além dos caminhões e...
Competição nacional estimula jovens a desenvolverem consciência e responsabilidade financeira desde cedoCinco alunos da Escola Benjamin Bastos foram premiados na 2ª edição da Olimpíada do Tesouro Direto de Educação Financeira (OLITEF), iniciativa nacional que busca difundir o conhecimento financeiro...
O Rodeo Fest Itobi 2025, que iria acontecer nos dias 6 a 8 de novembro, foi adiado para os dias 27 a 29 de novembro devido às fortes chuvas. A programação foi mantida, com shows de Us Agroboy, DJ...