Saúde de Itobi promove reunião aberta à população

Na próxima terça-feira, dia 30, acontecerá a reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde em Itobi. O encontro será realizado pela Unidade Básica de Saúde (UBS) e pelo Conselho Municipal de Saúde, às 15h, na UBS Alcibiades Pires, localizada na Rua Inácio Rodrigues Damasio, nº 652.

Durante a reunião, serão discutidos temas importantes para o município, como melhorias no transporte da saúde, qualidade do atendimento à população, recepção, agendamentos, transporte de pacientes e as ações do Programa Mais Saúde.

Outro assunto em pauta será a ampliação da compra de medicamentos por meio da Atenção Primária à Saúde (APS), com o objetivo de fortalecer o acesso da população aos medicamentos essenciais.

Aberta ao público, a reunião é uma oportunidade para que os moradores apresentem sugestões e contribuam para o aprimoramento dos serviços de saúde oferecidos no município.