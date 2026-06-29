Conheça as candidatas ao título de Rainha do Peão 2026

Os juízes do concurso da Rainha do Peão 2026 terão que analisar as 24 candidatas acima para eleger a corte deste ano. O desfile está sendo realizado pela Comissão Organizadora da Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana e acontece no próximo dia 11 de julho. O tradicional Baile da Rainha será na SBB, com início às 20h.

O baile acontece logo após a cerimônia de escolha da Rainha 2026, um dos momentos mais aguardados da programação. A expectativa dos organizadores é de que o evento atraia grande público, valorizando a participação da comunidade e fortalecendo os laços com as tradições que marcam a história da Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana.

A animação da noite ficará por conta de duas atrações musicais. O público poderá prestigiar os shows de Renato & Giovanelli e da dupla Rodrigo Neves e Maicon Violeiro, que prometem levar ao palco um repertório diversificado, garantindo entretenimento para todas as idades.

Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos nos pontos autorizados: Salgateria Nira e SBB. A organização convida a população da cidade e da região para participar do evento, que promete ser um dos destaques da temporada festiva, celebrando a cultura, a música e as tradições locais em um ambiente de alegria e integração.

Fotos: Divulgação/Comissão Organizadora da Romaria