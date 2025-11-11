Câmara aprovou a entrega de mais de 50 honrarias em 2025

A Câmara Municipal de Vargem Grande do Sul aprovou a concessão de mais de 50 títulos e honrarias neste ano. O Legislativo vargengrandense nomeou 19 pessoas para receber o Título de Cidadão Vargengrandense, 14 para a Medalha do Mérito Fundador José Garcia Leal e 13 para serem agraciadas com o diploma de mérito Dr. Francisco Alvares Florence, entre outras honrarias concedidas. Ao todo, foram aprovadas 51 homenagens neste ano. No ano passado, a maioria das placas com os títulos foi entregue aos homenageados em sessão solene realizada em dezembro.

Cidadão Vargengrandense

O Título de Cidadão Vargengrandense compara o homenageado a uma pessoa nascida no município e que se distingue no cenário social, cultural, administrativo, econômico, religioso ou qualquer outra atividade que realizou no engrandecimento da comunidade. Este ano, os títulos foram aprovados para José Gonçalves Diniz, Pastor Maurício Aparecido Barbosa, Eyre Maria Valsecchi Tatoni, Lúcio Bolonha Funaro, Quioji Nagai, Irmã Elizabeth Célia Leandro, Eva Vilma da Silva Rodrigues, Francisco das Chagas Mota Setúbal, Celso Henrique Bruno, Roberto Arbex Júnior, Mara Medeiros de Faria, deputado estadual Jorge Wilson Gonçalves de Mattos, Romildo Ramos Pinheiro da Silva, Luciana Marin, Henrique de Araújo Alcântara, César Augusto de Souza Barros (Kadu Barros), Creusa Maria Mioti Gomes, Oziel Mota Setúbal e Roberto de Lucena, secretário de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo.

Medalha

A Medalha do Fundador José Garcia Leal é conferida ao cidadão ou cidadã vargengrandense ou não, que tenha prestado relevante serviço ao município, ao Estado, ao País ou à Humanidade. Assim, vão receber a honraria Luís Carlos Prates, Regilene Maria Ronchi, Emarciel Mometti Ventali, José Eduardo Nicolau, Francieli Lourenço, Thaís de Oliveira da Silva, João Brunetti Nicolau, Marcelo de Abreu Maaz, Heloisa Andrian Meneghini Ronchi, Francisco de Assis Mazuco Manoel, Ana Paula Arrigoni Ferri Pereira, Alcides Nicola Della Torre e Carlos Eduardo Della Torre (Contex Concreto), Rene Donizete Halla e José Osvaldo Garcia Leal.

Diploma

Recebem o Diploma de Mérito Dr. Francisco Álvares Florence os cidadãos ou cidadãs vargengrandenses, que tenham contribuído de forma relevante à comunidade, em diferentes campos de atividades. Esse ano, tiveram a honraria aprovada os moradores Dr Paulo Antônio Monteiro (na área da saúde), Claudemir Aparecido Janez (nos esportes), Osvaldo Antônio Vicente e sua esposa Maria Luísa Bonaldo Vicente (como profissionais liberais), Maria José Barreto de Almeida, Cláudia Helena Gabriel, Marcelo Donizete Sati (no comércio), Lenoir dos Santos (setor agropecuário), Mário Lúcio Malaguti (comércio), Graziela da Silva e Silva (na educação), pastor Marcelo Mateus Domingos (atividades religiosas), Clóvis Aparecido de Melo (comércio), irmã Aparecida Donizete de Freitas (atividade religiosa) e Débora Tortelo.

Homenagem às mulheres

Em 2025, a Câmara também concedeu honrarias às mulheres da cidade. Em março foi entregue o Prêmio Mulheres Destaques do Ano e as homenageadas em 2025 foram Ana Cláudia de Oliveira, Milene Bertolotto Alcântara e dra. Cristiane Coracini Morandin.

Em celebração ao Dia do Empreendedorismo Feminino, comemorado em 19 de novembro, será entregue ainda em data a ser definida, o Prêmio Mulher Empreendedora para Alzira dos Santos Marini, Maria do Carmo Marques da Silva e Alessandra Américo da Silva.

Comércio

Também será entregue ainda em 2025, os títulos em homenagem ao Dia do Comerciário, que este ano será entregue para Lucimar Aparecida Bovo Passoni, Gisele Cristina da Silva e Natalina de Fátima Bovo. A honraria é concedida em celebração ao Dia do Comerciário, celebrado em 30 de outubro.

Especiais

Este ano, o Legislativo também concedeu duas homenagens especiais. Uma delas foi em celebração aos 100 anos do Hospital de Caridade, que foi entregue em sessão solene realizada em 13 de maio. Já em julho passado, foi entregue uma placa comemorativa aos 70 anos da chegada da Congregação das Irmãs Franciscanas da Penitência à Sociedade Humanitária. Na ocasião, também foi entregue o Diploma de Mérito Dr. Francisco Álvares Florence à irmã Aparecida Donizete de Freitas.