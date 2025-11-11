Classificados

Últimos artigos
Câmara aprovou a entrega de mais de 50 honrarias em 2025
A Câmara Municipal de Vargem Grande do Sul aprovou a concessão de mais de 50 títulos e honrarias neste ano. O Legislativo vargengrandense nomeou 19 pessoas para receber o Título de Cidadão Vargengrandense, 14 para a Medalha do Mérito...
Esgoto e alagamento da Estrada da Lagoa Branca preocupam
O problema envolvendo vazamento de esgoto e alagamento da Estrada da Lagoa Branca logo depois do Jd. Dolores, com a água das chuvas fortes que acabam sendo drenadas para o local é antigo. Se arrasta há quase 40 anos,...