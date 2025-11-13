Radares começam a operar em Vargem e região

Novos radares entraram em operação em três rodovias da região na última quarta-feira, dia 12. A instalação foi feita pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER). Em Vargem Grande do Sul, o equipamento foi instalado no Km 243,1 da SP-344, a rodovia Hélio Moreira Sales, que liga os municípios de Casa Branca e Águas da Prata. A velocidade permitida no trecho é de 40 km/h. Com esta ativação, o total de equipamentos ativos nas rodovias não concedidas chega a 467.

Outro equipamento que passou a operar foi em Analândia. Ele está instalado no Km 75,2 nos dois sentidos da Rodovia Deputado Rogê Ferreira (SP-225). O limite de velocidade é 60 km/h. Já em Santa Gertrudes, o radar está no km 170,5 nos dois sentidos da Rodovia Constante Peruchi (SP-316), com limite de velocidade a 40 km/h.

Segundo o DER, a medida tem o objetivo de reforçar a segurança viária, prevenir acidentes e salvar vidas, com radares instalados em trechos estratégicos e devidamente sinalizados com o limite de velocidade permitido.

Com a ativação, motoristas que trafegarem acima da velocidade máxima permitida passam a ser autuados, em uma ação que busca reduzir ao máximo o número de acidentes nas estradas paulistas.

Foto: Divulgação DER-SP