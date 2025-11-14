Ameaçou moradores com faca e foi pego pela PM

A Polícia Militar deteve um homem por porte de arma branca na Vila Santa Terezinha, na manhã da quarta-feira, dia 12.

Informações divulgadas pela PM dão conta que a equipe foi acionada via Central de Operações após denúncias de que um indivíduo estaria em atitude suspeita e ameaçando populares com uma faca. Os policiais chegaram ao local informado e durante a abordagem, os policiais localizaram o objeto na cintura do suspeito. Devido ao comportamento nervoso e agitado do homem, a polícia relatou que foi necessário o uso de algemas para garantir a segurança da ação.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia, onde foi determinada a elaboração do boletim de ocorrência por porte de arma branca e a apreensão da faca. O homem foi liberado após os procedimentos legais.