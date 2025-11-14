PM detém homem com crack, haxixe e lança-perfume

A Polícia Militar de Vargem Grande do Sul prendeu um homem em flagrante por tráfico de drogas, na manhã da segunda-feira, dia 11.

Segundo dados informados pela PM à imprensa, durante patrulhamento, os policiais militares abordaram o condutor de um veículo que tentou fugir ao perceber a aproximação da equipe. Durante a vistoria no automóvel, foi encontrado R$ 3.009,00 em dinheiro e um bastão de madeira com inscrições alusivas à facção criminosa.

O suspeito confessou que o dinheiro era proveniente da atividade de tráfico e informou possuir entorpecentes em sua residência. Com a autorização de um familiar, os policiais realizaram buscas no imóvel, onde localizaram duas garrafas de lança-perfume, porções de crack e haxixe, além de anotações relacionadas à contabilidade do tráfico.

Ele recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido ao Plantão Policial de Vargem Grande do Sul, onde a prisão foi ratificada pelo delegado de plantão. O material ilícito e o dinheiro foram apreendidos, e o homem permaneceu à disposição da Justiça.