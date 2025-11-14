Carreta tomba na estrada de São Roque da Fartura

Uma carreta carregada com máquinas de secar café tombou na noite desta quinta-feira, 13 de novembro, na estrada que liga Vargem Grande do Sul ao Distrito de São Roque da Fartura. Felizmente, não houve vítimas graves, conforme verificou a Gazeta de Vargem Grande.

A Guarda Civil Municipal (GCM) informou que foi acionada pouco depois das 19h para atender a ocorrência de tombamento que aconteceu no quilômetro 21 da pista.

No veículo estava apenas o condutor, proveniente da Bahia, que estava consciente e conseguindo conversar com os agentes da GCM. Ele informou que perdeu o freio do veículo, que veio a tombar.

Atenderam a ocorrência a equipe de Resgate da Guarda composta pelos GCMs sub inspetor Garcia e GCM Francisco, além da equipe formada pelos GCMs Rafael e Lindolpho.

Eles permaneceram fazendo a sinalização até a chegada das equipes do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e Polícia Rodoviária.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros também foi acionada, pois havia vazamento de gás proveniente da cozinha do caminhão. O veículo foi removido da pista pelo guincho acionado pelo DER.

Fotos: GCM